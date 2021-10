Alençon. Erasmus+ : le lycée Alain veut favoriser l'inclusion des handicapés

Apprentissage. Dans le cadre d'un projet Erasmus+, le lycée Alain d'Alençon devrait accueillir à l'automne 2021 des élèves italiens et espagnols, et en échange, envoyer certains des siens dans des établissements scolaires en Italie et en Espagne.