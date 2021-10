Challenger de Cherbourg. Tennis : place aux quarts, avec trois Français en lice

La journée de jeudi 11 février a été marquée par l'élimination de la tête de série n°2 du tournoi. Le français Antoine Hoang a été battu par le tchèque Lukas Rosol en trois manches (6/3 5/7 7/5). Ce dernier sera opposé au Polonais Zuk en quarts. Il n'y aura donc que trois Français, ce vendredi 12 février, sur le court. Deux vont s'affronter dans le 3e match de la journée. Il s'agit de Constant Lestienne et d'Arthur Rinderknech (tête de série N°3). Le troisième Français à suivre, ce sera bien sûr Hugo Gaston, opposé au Slovaque Klein. La dernière affiche de ces quarts, première rencontre de la journée, sera exclusivement belge. Elle mettra aux prises Geerts et Bemelmans, tombeurs respectifs de Kudla et Istomin, deux anciens joueurs du Top 100.