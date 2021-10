Gonfreville-l'Orcher. Pour la Saint-Valentin, des chansons d'amour livrées à domicile

Pour la Saint-Valentin, ils y a ceux qui optent pour les roses, les bijoux ou les dessous chics. Mais à Gonfreville-L'Orcher, certains amoureux transis recevront... une chanson d'amour, dimanche 14 février !

Le duo féminin Les Petites Robes Noires a en effet proposé à la Ville de livrer des chansons à domicile. Le principe est simple : celui qui offre ce cadeau appelle le 02 35 13 16 60 avant 17 heures ce vendredi 12 février, sélectionne une chanson parmi vingt titres proposés et les chanteuses le rappellent pour caler un rendez-vous et surprendre son cher et tendre. C'est gratuit et réservé aux Gonfrevillais. "Nous chanterons dans le jardin ou devant le logement, grâce à notre sono mobile", précise Aurélie Legras, l'une des chanteuses. "Nous avons sélectionné des chansons de différentes époques, d'Edith Piaf à Amir", ajoute sa complice Aurélia Leroy. Les deux chanteuses espèrent susciter l'émotion et pourquoi pas faire verser quelques larmes. Et elles sont impatientes : "Les concerts en live sur internet c'est bien, mais il nous manque l'échange avec le public".