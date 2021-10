Caen. Alternancia,l'excellence par alternance

Présentez-nous votre école

Nous sommes une start-up issue du monde de l' " Edutech " (mix entre éducation de qualité et utilisation agile des moyens numériques et digitaux 3.0). Nous sommes épaulés par un groupe de formations, le groupe PASSERELLE présent depuis plus de 16 ans sur la région. Nous avons réuni les meilleurs talents dans nos équipes pédagogiques : une large expérience professionnelle, un parcours riche et ambitieux. Talents qui partagent nos valeurs et notre vision pour la réussite du jeune en apprentissage et le développement commercial des entreprises partenaires.

Comment expliquez-vous la réussite de votre établissement ?

Grâce à des valeurs communes comme la bienveillance. La sélection de nos jeunes ne s'arrête pas à la lecture d'un bulletin de notes qui ne reflète que trop peu leur parcours scolaire solide et riche. Chaque jeune a ses chances grâce à sa motivation, son implication et sa volonté de réussite. L'alternance à travers l'apprentissage est un véritable révélateur et multiplicateur de compétences pour nos jeunes talents, futurs leaders économiques. Nous attachons de l'importance à découvrir le parcours de chacun et chacune afin de mesurer leur motivation et leur projet professionnel. Cette étape nous permet la recherche d'une entreprise où le jeune viendra dynamiser les forces commerciales.

Autre valeur commune : l'agilité. Une relation individualisée avec l'équipe pédagogique et managériale d'Alternancia. Un enseignement inspiré des plus grandes écoles de commerce et la mise à disposition de ressources modernes permettent un meilleur apprentissage tout au long du parcours. La réussite s'explique grâce à une équipe soudée, passionnée, envieuse d'atteindre l'excellence.