Bienvenue au Village, le rendez-vous privé de toutes les familles du Tour

Mercredi 4 juillet, les coureurs cyclistes arriveront quai Jean Moulin, à Rouen. Le lendemain, ils repartiront de la côte de Bonsecours, au niveau de la stèle Jean Robic, pour une étape de 196,5 kilomètres, direction Saint-Quentin.

Le 5 juillet au matin, le village du Tour accueillera sur les quais bas rive gauche, entre les ponts Corneille et Boildieu, les personnes accréditées : organisateurs et coureurs, journalistes, représentants et membres des collectivités locales, partenaires commerciaux, visiteurs invités d’un jour. Il se veut un lieu de rencontres et d’échanges, dont l’intérêt est de promouvoir le Tour. Il regroupe également tous les moyens techniques de retransmission : TV, radios, etc.

Le Village ouvrira deux heures avant le départ pour fermer quelques minutes après. Généralement, les coureurs, assez disponibles, arrivent une heure avant. C’est le temps des interviews et des signatures. A Rouen, des comédiens montés sur des échasses arpenteront les 4.000 m2 du Village, histoire de mettre de l’ambiance !

(Photo ASO / B. Bade)