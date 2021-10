Calvados. Une maison départementale des sports en projet

"L'idée est de donner un toit aux associations sportives dans un endroit où il sera possible de disposer d'espaces de bureaux, de réunions et de stockage", explique le conseil départemental du Calvados. Mardi 9 février, Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados, accompagné de Clara Dewaële, présidente de la commission éducation, sport, culture et citoyenneté, ont dévoilé le projet de création d'une maison départementale des sports à Hérouville-Saint-Clair. Le site sera installé sur un espace de 5 600 m2, entre le collège Nelson-Mandela et la papeterie Hamelin. Un emplacement stratégique, positionné près d'une sortie vers le périphérique de Caen et des réseaux de transports en commun. Les travaux devraient débuter en octobre 2021 pour se terminer au début de l'année 2023. Le Comité départemental olympique et sportif Calvados, 28 comités sportifs départementaux et 13 ligues régionales ont émis le souhait d'intégrer ce lieu dédié aux sports. Financé par le Département, le coût des travaux s'élève à 6,5 millions d'euros.