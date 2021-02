Orne. Lorsque le Plan de relance bénéficie à la biodiversité de nos communes

Le Plan de relance favorise la biodiversité : le Parc Normandie-Maine vient de voir deux de ses projets déposés auprès de l'Office français de la biodiversité retenus dans ce cadre. Il s'agit de deux territoires, pour l'un comprenant les communes d'Aunay-les-Bois, Coulonges-sur-Sarthe, Hauterive, Laleu, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Brout, Les Ventes-de-Bourse, Marchemaisons, Saint-Aubin-d'Appenai et Saint-Léger-sur-Sarthe. Pour l'autre : Ancinnes, Aillières-Beauvoir, Neufchâtel-en-Saosnois, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-du-Val et Villeneuve-en-Perseigne. Ces communes vont bénéficier d'un accompagnement dès maintenant et jusqu'au printemps 2023, pour acquérir des connaissances sur leur biodiversité. "Afin d'expliquer aux citoyens en détail le programme de ces nouveaux projets (inventaires naturalistes, animations grand public, projet scolaire, ateliers participatifs, conférences), plusieurs réunions publiques de présentation seront organisées dans les mois à venir", précise le parc Normandie-Maine.