Caen. Services de La Poste chez les buralistes : "Un partenariat historique"

"C'est un partenariat historique entre les buralistes et La Poste", explique Philippe Coy, président de la Fédération des buralistes de France lors d'une visite chez Marie-Laure Blouet, buraliste installée place Venoise à Caen. Depuis plusieurs années, des services de La Poste sont disponibles dans près de 67 commerces sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie, dont 11 à Caen. "Nous avons une baisse de fréquentation d'environ 15 à 20 % dans nos points de contact", indique Florence Pavageau, déléguée régionale de La Poste. L'objectif est de trouver des solutions pour diversifier ces services. "Notre cœur de métier est la vente de tabac. Mais avec l'augmentation de son prix, il est important de nous transformer et de nous adapter aux nouvelles contraintes économiques", poursuit Philippe Coy. À la suite de la fermeture du bureau de Poste avenue Charlemagne, Marie-Laure Blouet, buraliste, a débuté son activité de services postaux il y a quatre ans. "On vend des colis, des timbres, des lettres recommandées. ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires plus important", se réjouit la commerçante.

Des avantages non négligeables

"Depuis 15 ans, il y a un contrat de présence postale, qui lie l'État, La Poste et les collectivités, pour vérifier comment La Poste envisage de modifier son réseau et pour accompagner sa transformation", précise Xavier Charles, conseiller départemental. Ce partenariat entre La Poste et les buralistes pose plusieurs avantages, notamment une implantation plus locale de La Poste, une plage d'ouverture plus étendue, mais aussi un apport économique pour les commerçants. "Je touche une allocation fixe, mais aussi des commissions sur ce que je vends", détaille Marie-Laure Blouet. Autre avantage remarqué par cette buraliste : l'arrivée de nouveaux clients dans son établissement. "Depuis que je propose des services postaux, je découvre de nouveaux clients qui n'étaient jamais venus. Ils viennent parfois de loin", constate-t-elle. La commerçante ouvre son établissement de 6 h 30 à 19 h 30, hors période de couvre-feu.