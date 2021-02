Seine-Maritime. Elbeuf au fil de ses rues : un guide pratique pour explorer le patrimoine de la ville

Sous la houlette d'Alain Becchia, président de la société de l'histoire d'Elbeuf, une vingtaine de défenseurs du patrimoine elbeuvien ont collaboré à ce petit guide pratique. Édité à 1 000 exemplaires fin 2020, il remporte déjà un franc succès en librairie. Alain Becchia nous explique pourquoi.

Quel est le but de ce petit livre ?

Nous avons eu le désir de concevoir un guide pratique destiné au grand public afin de combler une lacune : il n'existait pas, jusqu'alors, de guide de ce type à Elbeuf. Ce livre permet de valoriser et de faire connaître le patrimoine architectural et l'histoire de la ville, mais il peut aussi être utilisé comme un guide de balade. Il propose des circuits sur quatre secteurs du centre-ville, ainsi que des balades thématiques. Chaque bâtiment cité fait l'objet d'une notice qui tient sur une à trois pages et qui permet au lecteur d'en comprendre l'intérêt. Ce guide invite à mieux observer les monuments d'Elbeuf et enrichit le vocabulaire architectural du lecteur.

Sous quel angle le patrimoine est-il abordé ?

Bien sûr, le guide évoque le patrimoine industriel qui a contribué au rayonnement de la ville d'Elbeuf, mais ce n'est qu'une facette de son patrimoine. Ce livre témoigne de la diversité de ses atouts : espaces naturels, anciennes demeures ou encore bâtiments religieux. Il ne prétend pas être exhaustif mais donne des clés pour comprendre l'histoire d'Elbeuf.

Comment se conjuguent histoire et

modernité à Elbeuf ?

À Elbeuf, beaucoup de bâtiments patrimoniaux sont aujourd'hui occupés par des institutions comme le Greta, l'office HLM ou l'aide à l'enfance. Cette reconversion leur assure une pérennité. Grâce à ce nouvel usage, ils ont été restaurés et conservés. Beaucoup de grandes usines ont aussi été transformées en appartements. Il y a d'ailleurs un groupe immobilier très actif à Elbeuf, qui se spécialise dans le rachat et la transformation de bâtiments inscrits en logement. Étonnamment, de grandes opérations d'urbanisme ont permis à la Ville de mettre en valeur son patrimoine bâti. Mais il y a aussi des bâtiments historiques, comme l'ancienne chambre de commerce, qui sont en attente d'une nouvelle affectation et d'autres dont l'avenir reste incertain. Le livre a aussi pour ambition de sensibiliser le lecteur au patrimoine en péril.

Pratique.Sous la direction d'Alain Becchia, Elbeuf au fil de ses rues, société de l'histoire d'Elbeuf, 15 €.