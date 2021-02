Cherbourg-en-Cotentin. Contrebande : saisie record de cigarettes sur le port

Les douaniers de la brigade de surveillance de Cherbourg ont mis la main, mercredi 10 février, sur un chargement de plus 25 000 cartouches, soit plus de 5 millions de cigarettes de contrebande venues de l'est de l'Europe, à destination du marché clandestin britannique. Elles s'apprêtaient à embarquer pour l'Irlande, à bord d'un camion, cachées dans une vingtaine de poêles à granulés géants. Valeur marchande de la cargaison illicite : 2 millions d'euros. Une enquête a été ouverte par le parquet de Cherbourg et le chauffeur du poids lourd entendu par les enquêteurs. C'est la deuxième saisie d'envergure en l'espace d'une semaine à Cherbourg. C'est sans nul doute l'un des premiers effets du Brexit.