Caen. Le cinéma Lux projette dans les quartiers pour les habitants

"Puisque vous ne pouvez pas venir au LUX, le LUX s'invite chez vous…" Le cinéma Le Lux a présenté sa nouvelle initiative, pour le moins originale. Après le drive-in et une projection dans une église, place désormais au cinéma en direct de votre balcon ! Le cinéma caennais propose de diffuser des films et courts-métrages d'environ 45 minutes dans les quartiers face aux immeubles des habitants, avec comme fil rouge : la ville de Caen. Les courts-métrages ont été réalisés dans le cadre du festival KinoCaen. Après une première séance mardi 9 février, rendez-vous jeudi 11 février à 18 h 30, rue Albert-de-Mun (projection sur l'immeuble Jean Jaurès en pignon du n°14) et à 19 h 40, place de la Liberté (résidence Themis).

Quelques curieux ont suivi le film de leur balcon ou de leur fenêtre mardi 9 février, mais le froid en a ralenti plus d'un, dans un quartier de la Grâce de Dieu.