En questions . Projet de loi pour les mineurs victimes de violences sexuelles : "C'est une victoire"

Tifenn Morel, étudiante à l'EM Normandie à Caen, a été victime d'inceste étant enfant.

Le gouvernement s'engage à protéger les mineurs de victimes de violences sexuelles. Qu'en pensez-vous ?

Je trouve déjà très bien qu'il y ait quelque chose aussi puissant qu'une proposition de loi. 15 ans, c'est bien. Plus jeune, c'est plus compliqué de se rendre compte de ce qui se passe. Dans le cas de l'inceste, il y a toute la pression familiale. On grandit dans ce schéma-là et on se dit que c'est peut-être normal que ça se passe comme ça, alors que pas du tout. Ce n'est pas à partir du moment où on se rend compte qu'on a envie de le raconter, de le dire à ses proches… C'est le début d'une longue lutte.

Que pensez-vous de la mise en place d'une prescription échelonnée ?

C'est une victoire. Je trouve ça bien de laisser du temps aux personnes pour parler. On ne sait pas forcément vers qui se tourner. Moi, ça s'est passé très tôt. J'ai compris très vite. Avec mes parents, j'ai toujours eu une relation très fusionnelle. On m'a expliqué très tôt ce que c'était que l'intimité et la sexualité, même si on ne comprend pas tout. Vers 9, 10 ans, je me suis rendu compte que ce qui se passait n'était pas normal. Famille ou pas, personne n'avait le droit de me toucher. J'ai immédiatement parlé. Je suis consciente que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire comme ça, aussi jeune.

C'est important pour vous de témoigner ?

La parole m'a sauvée. On me dit souvent que j'en ai fait une force. Si un jour votre enfant vient vous parler de ça, il ne faut pas le rejeter, il faut le croire. On voit aujourd'hui que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde a le droit d'être entendu et cru.

