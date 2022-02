Des OVNI observés au-dessus de Rouen ?

Il était environ 15h15, à Petit-Couronne, ce jeudi 28 juin. Un orage traversait le ciel de l'agglomération rouennaise. Intrigué par les vents changeants et les nuages sombres, un habitant de Petit-Couronne s'est mis à observer le ciel. C'est là qu'il a découvert plusieurs points blancs, fixes, au nombre de cinq.

Plus bas, "flottait" également un "objet" plus sombre, de forme plus "aplatie". Le phénomène aurait duré plus de cinq minutes, suffisantes pour que cet habitant, qui a souhaité conserver l'anonymat, sorte son petit appareil photo numérique et immortalise la scène. Quelle était la nature de ces objets volants non identifiées ? Mystère...

Décidemment, la journée du 28 juin a été riche en surprises dans le ciel rouennais. Au-dessus d'Isneauville, deux mini-tornades ont également été observées durant l'orage.