Alençon. Ce moniteur d'auto-école a 200 000 élèves… sur son compte TikTok

Il vient de dépasser les 200 000 abonnés sur son compte Tik Tok. Walid Loughmari est moniteur d'auto-école à Alençon. Depuis le début de l'année, il publie des vidéos éducatives avec un brin d'humour sur son compte. Ce choix d'utiliser TikTok pour aider ses élèves à apprendre leurs leçons de conduite est apparu pour Walid.

"Toujours les mêmes questions"

Moniteur depuis quelques années, Walid a vu passer des centaines d'élèves dans les voitures de l'auto-école. À force de discuter avec eux, il a remarqué que les mêmes questions lui étaient posées tous les jours. "C'était redondant, j'ai donc réfléchi à une solution", résume-t-il. À 24 ans, les réseaux sociaux font plus que partie de sa vie, il les maîtrise du bout des doigts, alors "pourquoi ne pas mêler les deux ? En plus, c'est gratuit." Il lance son compte TikTok début 2021.

Dessus, il poste des vidéos d'une minute, "éducatives avec un peu d'humour", avant de rappeler que c'est "important d'avoir un côté familier avec les élèves". Si Walid garde son esprit jovial dans ses publications, il n'oublie pas pour autant les thématiques importantes. "J'aborde tous les sujets liés à la sécurité routière. Par exemple quelle est la différence entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire ? Je donne aussi les clés pour faire un démarrage ou un arrêt de précision."

Explosion du compteur

Quelques heures après la création de son compte, le jeune moniteur d'auto-école voit son nombre d'abonnés grimper à une vitesse "exponentielle". Chaque jour, plus de 2 millions de personnes visionnent ses vidéos. Ils ont en moyenne la "vingtaine", ce qui a surpris Walid, qui pensait être suivi majoritairement par des adolescents. Après avoir fait un sondage, il s'est aperçu que des personnes de tous les âges le regardent. "Il y a des abonnés qui ont 12 ans et d'autres 60 ans", et parmi eux, se trouvent même des "collègues".

Mettre la gomme

Walid ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, il souhaite continuer les vidéos sur TikTok. Pour le jeune moniteur, "il n'y a aucune limite de sujets", lui-même en "apprend tous les jours". Si son compte connaît un tel succès, c'est aussi "parce qu'il y a tous les jours de nouveaux conducteurs". De manière à les aider davantage, il vient de lancer sa chaîne YouTube, pour faire de nouvelles vidéos explicatives plus longues. "Ça va tout simplement permettre aux gens d'apprendre", conclut-il.