Bayeux. Venez visiter la Tapisserie et le Musée d'art et d'histoire… en ligne

La municipalité de Bayeux a annoncé ce mercredi 10 février, la réouverture virtuelle des musées de la ville, le MAHB et la Tapisserie de Bayeux. En raison de la pandémie, tous les établissements culturels sont fermés depuis fin octobre et auraient dû rouvrir leurs portes le 1er février 2021. L'alternative du numérique a été choisie et il est désormais possible de visiter ces lieux emblématiques depuis son canapé. La Ville précise "qu'une captation numérique a été réalisée dans le MAHB pour permettre une découverte de l'espace à travers les 14 salles du lieu". Autre visite en ligne possible, celle de la Tapisserie de Bayeux. "Un panorama numérique a été créé pour explorer cette œuvre emblématique chez soi", explique la Ville de Bayeux.