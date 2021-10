Écouché-les-Vallées. Covid-19 : une campagne de tests gratuits et sans ordonnance

La circulation du virus reste forte en Normandie. Dans ce contexte, l'ARS Normandie organise des opérations de dépistage gratuit et sans ordonnance, en lien avec la préfecture, la mairie et les professionnels de santé. Une campagne de dépistage de la Covid-19 est ainsi organisée sur la commune d'Écouché-les-Vallées, les jeudi 11 et vendredi 12 février, de 9 heures à 17 heures, à la salle des fêtes d'Écouché. Il faut venir muni de sa carte d'identité ainsi que de sa carte vitale.