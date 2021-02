Orne. Neige : restrictions de circulation sur de nombreuses routes

La préfecture de zone et la préfecture de l'Orne ont pris, mardi 9 février dans la soirée, deux arrêtés interdisant la circulation pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.

Les deux autoroutes qui traversent le département, l'A28 et l'A88, sont concernées. La RN12, très fréquentée également, est elle aussi interdite aux poids lourds de l'est d'Alençon et jusqu'à la sortie du département. Une aire de stockage a d'ailleurs été mise en place à Valframbert pour les poids lourds circulant dans le sens Paris-Rennes. Plusieurs axes départementaux font également l'objet d'une interdiction de circulation pour les poids lourds. En voici la liste :

RD 438 (Alençon- Gacé-Monnai)

RD 958 (Sées-Argentan-Occagnes)

RD 976 (Rives d'Andaine-Domfront-St Mars d'Egrenne)

RD 962 (St Pierre du Regard-Flers-Domfront-Céaucé)

RD 954 (Argentan-Flers-Tinchebray)

RD 926 (Argentan-L'Aigle-Chandai)

RD 955 (Origny le Roux-Bellême-Berd'huis)

RD 938 (Mortagne au Perche-Bellême)

RD 401 (Mortagne au Perche)

RD 402 (déviation de la Ferté-Macé)

RD 18 (Flers-La Ferté-Macé)

RD 979 (Gacé-Vimoutiers)