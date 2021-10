Seine-Maritime. Un traiteur propose des formules à petit prix pour les étudiants

Ce n'est pas le coup de projecteur qui les a motivés. Pas plus que les bénéfices, improbables avec une telle idée. Si la maison Lefebvre, traiteur installé à Maromme, a voulu lancer une offre pour les étudiants, c'est par pure solidarité. "J'ai 24 ans, j'imagine bien les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec la situation catastrophique que l'on vit actuellement", explique Alexandre Lefebvre, assistant de direction à l'origine de l'initiative.

Deux fois par semaine, la boutique marommaise propose une formule avec un bon plat et un dessert pour 3,50 €. "C'est valable pour tous les étudiants, apprentis ou alternants", précise sa collègue, Magalie Vandenabièle. Depuis le lundi 1er février, quatre étudiants sont venus en profiter. "Mais on n'en a pas trop parlé et je dois encore faire des affiches. Petit à petit il y aura plus de monde", prévoit Alexandre Lefebvre.

Dans une ville qui compte de nombreux jeunes mais pas de restaurant universitaire, cette initiative solidaire pourrait devenir une alternative aux repas à 1 € proposés par le Crous.