En questions. Filière aérospatiale et défense en Normandie : "Une cinquantaine de postes à pouvoir"

Jérôme Lamache est responsable emploi et formation chez Normandie AeroEspace. La filière aérospatiale et défense représente plus de 21 500 salariés en Normandie.

Quels sont les métiers qui recrutent

dans votre domaine ?

"Il existe quatre grandes familles de métiers dans notre secteur : la recherche, la production, la maintenance et le support. Actuellement, une cinquantaine de postes sont à pouvoir et, sur l'année, cela devrait représenter une centaine d'emplois."

Faut-il suivre une orientation

particulière dès le plus jeune âge ?

"Beaucoup de nos métiers sont à tendance scientifique effectivement. Il y a à ce jour en Normandie deux bacs professionnels en aéronautique, à Rouen et au Havre, et un troisième pourrait bientôt voir le jour."

Le salon virtuel Des clics et des métiers est organisé par l'Agence de l'orientation et ses partenaires. RDV les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février, de 14 heures à 20 heures sur desclicsdesmetiers-normandie.fr (gratuit, inscription par e-mail).

La suite des études peut-elle se

poursuivre en Normandie ?

"Oui, c'est une vraie chance. Il existe de nombreuses écoles d'ingénieurs. Nous avons un réseau d'une vingtaine d'établissements aujourd'hui sur la région. Et il y a vraiment des écoles prestigieuses : le Cesi, l'Insa, l'EnsiCaen, l'Esigelec, etc."

Comment se concrétise votre présence au salon Des clics et des métiers ?

"Habituellement, la filière est présente physiquement. Avec la crise sanitaire, nous animons notamment des ateliers virtuels avec des professionnels du secteur. Il y en a eu un aujourd'hui sur les métiers de la maintenance et de la réparation. Demain, mercredi 10 février, je donne rendez-vous intéressés de 19 heures à 20 heures, sur les métiers de la production. Ce salon, c'est vraiment l'occasion d'échanger et de trouver des réponses à ses questions."