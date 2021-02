Fécamp. Des éoliennes en pièces détachées pour former les techniciens de demain

Le mât qui culmine à 20 mètres de haut se voit de loin, sur les hauteurs de Fécamp. C'est l'un des nombreux équipements dont bénéficient les étudiants en BTS Maintenance des systèmes option Systèmes éoliens du lycée Descartes-Maupassant.

60 % de cours pratiques

Sur ce campus unique en Normandie, tous les éléments qui composent une éolienne permettent de placer les futurs professionnels en conditions réelles. "La pratique représente environ 60 % de la formation, détaille Christophe Picard, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Nous les confrontons au travail en hauteur, en espace confiné, au travail en équipe, etc. Il y a aussi 40 % de cours théoriques, notamment de l'anglais, compétence très attendue par les entreprises." La formation est complétée par un stage de six semaines en première année et un projet à mener en lien avec des entreprises en deuxième année. Outre les aptitudes physiques pour monter à plus de 100 m de haut, le responsable met en avant les savoir être et motivation des candidats, pour la majorité issus de Bac pro MELEC, Bac pro SN ou Bac STI2D. C'est de cette dernière filière qu'est issue Eva Dajon, étudiante en deuxième année. Attirée par le travail en hauteur, elle ne regrette pas son choix. "Il y a beaucoup de contraintes physiques, mais une éolienne, c'est comme un petit cocon. Il faut avoir une confiance absolue en son binôme et être organisé. Si on oublie un outil en bas… On fait l'aller-retour !", sourit l'étudiante de 19 ans. Se former à un métier encore peu pratiqué par les femmes est une fierté. "Je me découvre", poursuit Eva, qui aimerait poursuivre sa formation au Canada. Mais elle sait que les entreprises l'attendront à son retour : "Il y a forcément du travail derrière, ça encourage."

Eva Dajon est la seule étudiante de la promotion en deuxième année. Le métier de technicien de maintenance s'ouvre à tous, hommes ou femmes. -

En Normandie, quatre projets de parc éoliens en mer doivent voir le jour. Un potentiel d'embauche qui a conduit la Région à investir 1,6 million d'euros sur ce campus de l'éolien.

La Région a injecté 1,6 millions d'euros pour financer un bâtiment de 10 m de haut. Le groupe EDF a confié au lycée plusieurs équipements, dont un mât de 20 mètres. - Lycée Descartes-Maupassant

Les métiers de l'éolien et des énergies se découvrent à l'occasion du salon virtuel Des clics, des métiers organisé du mardi 9 au jeudi 11 février. Les formations du lycée Descartes-Maupassant seront présentées samedi 13 février, à l'occasion de portes ouvertes virtuelles.

