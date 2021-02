Normandie. Neige et verglas : l'A 84 et la RN 13 interdites aux poids lourds

Météo France a placé le département de la Manche en vigilance orange neige et verglas pour un épisode neigeux attendu ce mardi 9 février en fin d'après midi. La préfecture a pris des dispositions afin de sécuriser certains axes routiers.

La quantité de neige attendue pourrait atteindre 5 à 10 cm de neige dans le sud-Manche. Dans le centre-Manche, les chutes seront plus réduites, de 3 à 7 cm. Le nord-Cotentin devrait, quant à lui, être moins touché, avec 1 à 3 cm de neige. En conséquence, la préfecture de la Manche a pris un arrêté d'interdiction de circulation des poids lourds dès la fin d'après-midi, sur l'autoroute A 84 et la route nationale 13 en provenance et à destination de Caen. En cas de nécessité, une zone de stockage d'une capacité de 240 poids lourds sera assurée à Guilberville. Il est recommandé aux poids lourds stationnés dans le département, et plus spécifiquement à Cherbourg-en-Cotentin, en sortie de ferries, de ne pas prendre la route et de rester stationnés sur place jusqu'à la fin de l'épisode neigeux.

Les transports scolaires de ce jour restent assurés aux horaires habituels.