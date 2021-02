Argentan. Covid-19 : la municipalité impuissante face à la pénurie de vaccins

Des habitants d'Argentan sont impatients de se faire vacciner contre la Covid-19 et le maire a été interpellé à de nombreuses reprises. Pour mettre les choses au clair, la municipalité apporte des précisions ce mardi 9 février : "Nous n'avons pas la main sur le système d'inscription. Il faut s'inscrire via une plateforme d'enregistrement sur le site internet santé.fr". Et d'insister : "L'accueil de la mairie ne peut en aucun cas prendre des inscriptions ou faciliter l'entrée au centre de vaccinations."