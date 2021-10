France-Monde. Economie française : vers un rebonden 2021

Sous le poids de la crise sanitaire et de la crainte du chômage, les ménages français réduisent leur consommation. Selon les études de l'INSEE et de la Banque de France, en 2020, par force majeure ou par précaution, nous avons mis de côté 22 % de notre revenu au lieu des 15 % habituels, épargnant ainsi 130 milliards de plus qu'en temps normal. Un bref retour de dépenses a eu lieu pendant les fêtes de fin d'année. Mais en janvier 2021, la frugalité est revenue en force… Motif : la généralisation d'un manque de confiance, et l'idée latente que les dirigeants de notre société ne voient pas l'avenir mieux que nous.

Pourtant les revenus des Français – sauf ceux des jeunes, très éprouvés – n'ont perdu qu'entre 0 % et 5 % sur les six derniers mois de 2020. Et à la fin de l'année, l'économie du pays a donné des signes de vitalité prometteurs. Alors qu'elle avait perdu depuis le mois de mars quelque 200 milliards d'euros de biens et de services non produits, durant les trois derniers mois de l'année le PIB n'a pas reculé de 4 % comme l'avaient prédit les analystes, mais de 1,5 % seulement. Les dégâts ont été limités par la reprise de l'investissement et de la production. En effet les entreprises ont pu continuer à investir : + 2,4 % au dernier trimestre 2020, indique l'INSEE. Et la production n'a pas trop fléchi contrairement aux récessions précédentes ; grâce à quoi le déficit du commerce extérieur français a pu s'atténuer à la fin de 2020.

Le rebond de l'économie française

L'économie française montre donc sa “capacité de rebond”, dit Bruno Le Maire - même si le ministre y voit surtout l'effet des “dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement, qui ont protégé nos entreprises et nos salariés”.

D'où le relatif optimisme de l'Observatoire des conjonctures économiques : s'appuyant sur le redressement de l'hiver 2020, ses analystes estiment que l'activité repart en force quand s'allègent les mesures de confinement. Une sortie de la récession serait-elle en vue ? Ce n'est pas impossible. Sauf si justement une invasion des “variants” du coronavirus, associée à un relâchement de la vigilance sanitaire du public français, venait provoquer un nouveau reconfinement – surtout s'il s'agit alors d'un confinement strict à la manière de mars 2020. D'après une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises, 50 % de ses adhérents craignent que leur PME ne puisse survivre à un troisième confinement : il n'y a donc pas de contradiction entre l'insistance sur les mesures sanitaires, qui resteront longtemps indispensables de la part de tous, et les efforts de soutien aux entreprises.

PME : l'heure de la transition numérique

Cependant ces mesures de soutien ne dureront pas. Les fonds de solidarité et les prêts garantis par l'Etat approchent de leur terme. Les pessimistes estiment qu'au pire une vague de faillites s'ensuivra, et qu'en tout cas les patrons de PME suspendront leurs investissements. Les optimistes parient au contraire que ces patrons entameront ou poursuivront la transition numérique de leurs entreprises, et augmenteront ainsi leurs parts de marché dans un univers commercial où les clients sont hyperconnectés. Aujourd'hui 59 % des Français achètent en ligne ; mais 11 % seulement des entreprises françaises ont un site internet... Selon un sondage de la presse économique, 30 % de leurs patrons ne se sentent pas concernés, et 30 % ne sont pas encore convaincus. C'est l'heure d'une prise de conscience.