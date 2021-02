Val-au-Perche. Une Mutuelle santé communale en projet pour les habitants

Les habitants de Val-au-Perche devraient bientôt pouvoir faire des économies. La commune mène actuellement une réflexion sur la création d'une Mutuelle santé communale. "C'est tout simplement, a minima, pour permettre aux personnes qui n'ont pas de mutuelle, d'accéder à une mutuelle la plus accessible possible, et à ceux qui ont déjà une mutuelle, de pouvoir étudier une offre alternative", explique Martine Georget, adjointe aux affaires sociales. Plus il y aura d'habitants à cotiser, plus la négociation devrait permettre d'obtenir des tarifs serrés. Les habitants de Val-au-Perche viennent de recevoir un questionnaire dans leur boîte aux lettres, pour connaître leurs besoins. Celui-ci est à retourner avant le 1er mars.