Seine-Maritime. Agathe Derche a repris les crayons pour donner corps à sa passion

"J'ai toujours été attirée par le dessin et l'art." Difficile pourtant pour Agathe Derche d'expliquer d'où vient cette passion qui l'anime depuis son plus jeune âge. Ce n'est pas faute d'avoir longtemps réfléchi à la question. Reste que cet amour du dessin au simple crayon ou bien avec pinceau et peinture est bien là, au fond d'elle. Alors, la jeune femme, âgée de 25 ans, poursuit ses études dans ce domaine jusqu'à, finalement, bifurquer dans la communication.

Une passion laissée de côté

"J'ai laissé cette passion de côté jusqu'à récemment, où mon copain m'a demandé pourquoi je ne m'y remettais pas", se remémore la Rouennaise, toujours souriante. Alors, l'idée fait son chemin et Agathe Derche décide de se relancer dans le dessin en plus de son activité salariée. "Je lui faisais aussi ce constat, que je ne dessinais plus alors que j'ai tout le matériel à la maison, c'est dommage !" Elle ressort donc le matériel qui lui restait et aménage un petit atelier dans son appartement rouennais.

C'est un travail minutieux et demandant plusieurs heures qui est nécessaire pour la customisation de sneakers.

Quelques dessins colorés sont accrochés au mur pour se donner un cadre de travail et d'inspiration. "Je n'avais jamais eu vocation, avant, à porter ma passion pour le dessin plus loin que ce que je faisais pour le plaisir. Je dessinais très classiquement, avec des crayons et des feutres", confie-t-elle.

Soutien "à 100 %" de sa famille

Petit à petit, elle se "dégage un peu de temps" pour s'y remettre le soir, le mercredi après-midi ou le week-end. Pas toujours facile non plus de s'y consacrer, alors qu'Agathe Derche multiplie les trajets entre la capitale normande et la ville de Mulhouse pour suivre le rythme de son copain, hockeyeur chez les Scorpions. Pour autant, le coup de pinceau revient et elle se lance à dessiner sur un support inédit : des baskets (ou sneakers) ! "Ça demande des fois de la patience et de la minutie", indique Agathe Derche, qui s'est exercée sur les paires de son entourage avant, en octobre dernier, de créer sa micro-entreprise dédiée à cette customisation. De la couleur, des motifs inspirés de la BD ou de série télé (comme The Mandalorian récemment) et surtout un très bon coup de crayon qui lui permet de s'adapter à chaque paire et aux envies de chacun. "J'ai toujours eu une famille qui m'a soutenue à 100 %, j'ai ma mère qui partage tout ce que je fais sur les réseaux sociaux", dit en riant la jeune artiste, ravie de cette "fierté" familiale affichée qui lui "fait plaisir".