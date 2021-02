Cherbourg-en-Cotentin. Journée spéciale formation : rencontre avec deux étudiants d'Intechmer

Louise Monnier et Elio Raphalen suivent pour la troisième année consécutive la filière cadre technique génie de l'environnement marin à Intechmer, à Cherbourg.

Qu'est-ce que vous apprenez ?

Elio : On fait un peu de tout, à la fois de la biologie, de la biochimie, mais aussi une partie géologie et sédimentologie, ce qui nous offre de nombreuses perspectives d'emploi à venir. On pourra aussi bien travailler dans un laboratoire que dans un bureau d'études, qui analyse par exemple quels animaux vivent dans les sédiments ; mais aussi faire de l'aménagement du littoral, voir l'évolution des plages, comment les conserver en cas d'érosion… C'est une filière assez polyvalente.

Louise : Il y a aussi deux autres filières à Intechmer. La plus ancienne, Bachelor Océanographe, est de la prospection de l'étude des fonds marins, des courants et de l'hydrologie… La dernière filière est intitulée Production et valorisation des ressources marines.

Recommanderiez-vous votre formation ?

Elio : Oui, car c'est vraiment une filière professionnalisante, qui nous donne toutes les bases pour entrer directement dans le monde du travail à la fin de nos trois ans d'études.

Louise : Bien sûr. Elle permet de travailler rapidement dans un domaine qui me passionne.

Elio : On a aussi la chance d'étudier dans une toute petite école, avec seulement une quinzaine d'étudiants par filière. Les amphis ne dépassent jamais 45 étudiants. Ce qui est assez cool, car les professeurs peuvent nous répondre dès qu'on a une question.

Louise : Oui, il y a une super ambiance entre les élèves, tout le monde se connaît, c'est presque familial.

Quels sont vos projets à venir ?

Louise : On sera en stage de fin d'études d'ici deux mois. Personnellement, je serai au sein de l'Université Aix-Marseille, à l'Institut méditerranéen d'océanologie (MIO). Je vais y faire de l'étude de paramètres biologiques et physico-chimiques, dans la Baie de Marseille, le Rhône et l'étang de Berre. Je vais aussi embarquer sur un bateau pendant un mois pour recueillir et analyser des données.

Elio : Pour ma part, je suivrai un stage à Ifremer à Nantes, où j'embarquerai aussi à bord d'un navire. Je ferai des prélèvements d'eau et de planctons pendant la mission, pour traiter de données sur les différentes espèces. Après mon stage, j'aimerais beaucoup voyager. Ce secteur d'activité le permet.

Un dernier mot ?

Elio : Je pense que je n'aurais pas trouvé mieux que cette école qui m'a permis d'acquérir des connaissances solides.

Louise : On peut ajouter que cette année, à cause de la crise sanitaire, les portes ouvertes d'Intechmer sont organisées en ligne le samedi 13 février. Il y aura plusieurs vidéos de présentation des formations et des tchats aussi, avec d'anciens étudiants.