Normandie. De la neige et des températures hivernales toute la semaine

Des flocons de neige et des températures plus basses sont tombés sur la Normandie. "Il s'agit d'un coup de froid pour la Manche et le Calvados et d'une vague de froid dans l'Orne", explique Christopher Bribet, fondateur, il y a sept ans, du site Météo Basse Normandie. Cette différence s'explique en fonction des températures : si celles-ci sont comprises entre -2 et -4 °C en dessous des normes de saison, il s'agit d'un coup de froid ; en revanche, si elles descendent en dessous de -5 °C pendant trois jours consécutifs, cela sera alors considéré comme étant une vague de froid. "C'est un temps de saison pour ce mois de février. Nous avions perdu l'habitude d'avoir des hivers froids", poursuit le spécialiste. Des températures qui s'expliquent par le changement de flux. "On va passer d'un flux de Sud est à un flux de Nord-Est. On récupère de l'air scandinave, de l'air très très froid", continue Christopher Bribet. Selon lui, les températures pourraient avoisiner les -10 °C dans l'Orne ce jeudi 11 février 2021. "C'est la journée la plus froide de la semaine", conclut-il.

"Quelle est la différence entre une vague de froid et un coup de froid ?" Impossible de lire le son.

Christopher Bribet, fondateur de la page Facebook Météo Basse Normandie.