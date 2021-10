Manche. Neige : les saleuses à l'œuvre sur plusieurs routes du département

En cette matinée du lundi 8 février, onze saleuses ont dû être dépêchées sur les routes départementales du Cotentin, des marais et du centre-Manche, pour traiter quelque 550 kilomètres de routes confrontées à la neige et au verglas. Si on ne peut pas évoquer un phénomène d'ampleur jusqu'ici, la baisse des températures pourrait changer la donne en milieu de semaine. La pluie pourrait se transformer en flocons dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 février sur une large partie est de la Manche, avant que le phénomène ne s'intensifie et se généralise la nuit suivante. Ainsi, la couche pourrait être épaisse de quelques centimètres au réveil, mercredi 10 février. Pour l'heure, la Manche est en vigilance jaune.