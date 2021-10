Granville. Pour que vive le carnaval : un concours de costumes virtuel

Le carnaval de Granville aurait dû débuter ce vendredi 12 février. L'événement aura lieu, mais pas sous sa forme habituelle : pas de cavalcades, donc cette année, crise sanitaire oblige.

Mais le comité d'organisation propose malgré tout plusieurs expositions et animations, dont un concours de costumes virtuels. Il suffit d'envoyer une photo de vous déguisé de votre plus beau costume de carnaval fait maison.

Les photos seront publiées samedi 13 février. Les likes et partages désigneront le vainqueur !

A vos appareils ! - Carnaval de Granville

Vous pouvez envoyer vos clichés via carnavaldegranville@gmail.com, ou par message sur les différents sociaux du carnaval.