Calvados. Le baromètre de l'immobilier à Caen et son agglomération 

C'est un début d'année bien calme au niveau du marché de l'immobilier à Caen et son agglomération. Une tendance qui suit celle de la fin de l'année 2020. Deux raisons expliquent ce phénomène, selon Aymeric Cours-Mach, membre de la Chambre des notaires. "Il y a très peu de biens à vendre. Que ce soient les fichiers des notaires ou ceux des agents immobiliers, d'après ce que j'entends dire, ils sont quasiment vides." Après le premier confinement pourtant, le marché était "très actif, avec énormément de ventes."

"Une forte résilience"

Pour Frédéric Violeau, notaire à Caen : "En 2020 le marché a été dynamique en volume, c'est-à-dire en nombre de transactions. Les volumes sont un peu en dessous de 2019, mais ça témoigne d'une très forte résilience, parce qu'avec plusieurs mois d'arrêt, on aurait pu considérer une baisse beaucoup plus importante." En France, ils ont baissé de 3 % en 2020 par rapport à 2019. Cette tendance s'est validée dans la région.

Au niveau des prix, "en ce début d'année, nous sommes sur une stabilisation de hausse. Sur le Calvados, on est à +4 % d'augmentation du prix médian sur les appartements anciens. À l'échelle de l'agglo, on est à 5,4 % d'augmentation et, à Caen, 7,1 % avec des disparités importantes". Le centre ancien augmente, lui, de 18 % alors que dans le secteur de la Haie-Vigné ça baisse de 9,4 %. Sur le port, le prix au mètre carré médian dans l'ancien a rattrapé le centre ancien : "On est à 3 200 euros dans le centre ancien et 3 210 au niveau du port." Pour Aymeric Cours-Mach, le "rebond" après ce deuxième confinement et en ce début d'année "n'est pas immédiat". Différentes explications sont possibles : "Les gens voient que la crise dure et ils sont plus inquiets." Il y a très peu de biens à la vente "car les gens hésitent à vendre et ont une certaine crainte vis-à-vis des banques".

Du côté des acquéreurs, "il y a de l'inquiétude par rapport à l'activité économique".