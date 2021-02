Handball. Une saison blanche pour les clubs de handball amateur ?

Au début de cette semaine, la décision n'était pas encore tombée officiellement. Mais elle ne saurait désormais tarder. Alors qu'ils y ont cru pendant les semaines du confinement, les dirigeants des clubs de handball amateurs français ne sont désormais plus vraiment dupes : c'est une saison blanche qui les attend au tournant.

Murmurée çà et là, la rumeur n'en est plus vraiment une depuis que le toujours très bien informé Handzone a publié l'information sur son site internet. Alors que les championnats sont à l'arrêt depuis le mois d'octobre, rien n'indique à l'échelle gouvernementale une potentielle reprise rapide des sports en salle. En conséquence de quoi, alors qu'une équipe comme le Caen HB n'a disputé que trois petites rencontres, comment décemment imaginer que les championnats puissent aller au bout ou ne serait-ce que reprendre ? Reprendre pour quoi d'ailleurs ? L'heure serait, de fait, aux négociations, afin d'acter ou non des montées et descentes vers le monde professionnel.