Football (Coupe de France). Le stade Robert-Diochon prêt à vivre un vrai et beau derby rouennais 

Après leurs victoires respectives au 7e tour contre Avranches et Vire, le Football Club de Rouen (N2) et Quevilly-Rouen Métropole (N1) se retrouvent pour un match bouillant. Une rencontre excitante entre deux formations rouennaises aux parcours très différents, cette saison. Si le stade Robert-Diochon sera orphelin de ses plus fidèles supporters, mesures sanitaires obligent, le derby entre les Rouge et Jaune et les Diables Rouges s'annonce tout de même, haut en couleur.

"Si la logique est respectée,

Quevilly passera" - D.Giguel, FC Rouen

Le FC Rouen, tributaire des décisions fédérales et privé de match depuis octobre, au contraire de QRM qui a poursuivi son championnat en National, part avec un sérieux handicap. Si le match face à Vire a servi de retour aux affaires, David Giguel, le coach Rouennais, ne fait pas dans le faux-semblant : "On aura besoin de tout le soutien de nos supporters, même à distance, car on affronte une très belle équipe de Quevilly. Si la logique est respectée, Quevilly passera. On aura peu de chances de passer, mais en tout cas, on essaiera de saisir chaque possibilité, pour ne rien regretter. On fera tout pour bousculer cette logique." Le FCR sait que s'il manque de rythme, il a néanmoins les qualités pour faire douter le voisin. Clément Bassin et consorts ont su se montrer à la hauteur le week-end dernier, en s'imposant nettement, mais surtout en faisant preuve d'une vraie maîtrise dans le contenu face aux Calvadosiens de Vire (3-0). Si tout n'était pas parfait, les joueurs ont fait preuve de caractère et de volonté. La technique, la rigueur et l'implication physique étaient bel et bien présentes sur le terrain.

De leur côté, les Rouges et Jaunes cartonnent en championnat de National. Une série très positive, une dynamique de succès et, pour l'heure, une place de dauphin au classement, à une unité du Sporting club de Bastia. "J'ai un groupe compétitif, la priorité, c'est le championnat, ceux qui étaient sur le terrain ce soir ont prouvé qu'ils pouvaient nous rendre service", a confié Bruno Irles, l'entraîneur Quevillais, après un 7e tour remporté dans les derniers instants face à Avranches (3-2). Bien que le championnat soit l'objectif du club avec la remontée en Ligue 2 qui va avec, il est difficile d'imaginer les Quevillo-Rouennais de Michel Mallet laisser leurs voisins du FC Rouen aller à leur place, accéder aux 32e de finale de la voie amateur, qui représentent le dernier étage avant les confrontations face aux pros.

FC Rouen-QRM, samedi 13 février à 19 h 00. Match à huis clos.