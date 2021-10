Cherbourg. Après des cas de Covid-19, le collège Bucaille s'organise en mode hybride

Le 16 janvier dernier, le collège Bucaille-Charcot, à Cherbourg, a enregistré deux élèves positifs à la Covid-19. Puis, d'autres enfants et enseignants ont été contaminés, jusqu'à 41 élèves et 6 adultes. L'établissement a été contraint de fermer pendant une semaine, à compter du mercredi 27 janvier. La réouverture, le jeudi suivant, a été décidée sous forme hybride. "Le but est de rassurer tout le monde et de pouvoir éradiquer le virus, explique Françoise Laloé, principale adjointe. Les classes sont divisées en deux groupes et chaque groupe vient un jour sur deux à l'école. Cette organisation est moins lourde pour les familles qu'une semaine en présentiel et une semaine en distanciel." Les élèves qui n'ont pas la possibilité de suivre à distance restent au collège. "Les professeurs chargent aussi des cours, exercices et documents sur la plateforme Pronote pour ceux qui restent à la maison", ajoute celle qui remplace actuellement Olivier Joliton, principal, lui aussi contaminé. Ce fonctionnement durera jusqu'au vendredi 19 février, avant une rentrée plus apaisée.

