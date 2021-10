Football (Coupe de France). Le FC Rouen rejoint QRM au 8e tour

LE FC Rouen (N2) s'est qualifié ce dimanche 7 février pour le 8e tour de la Coupe de France, en disposant de l'AF Virois sur sa pelouse.

Si sur le papier l'écart de niveau était bien réel (N2-N3), sur le terrain, les choses ne s'annonçaient pas si faciles pour le FC Rouen. En effet, contrairement aux Diables Rouges, les joueurs de l'AF Virois avaient déjà rejoué la semaine passée. Et, comme nous l'avait confié le coach Giguel il y a quelques jours : "On sait très bien que les joueurs ne seront pas près à 100 %, c'est certain, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie dans le football. Si tu veux être prêt à jouer des matchs à haute intensité, il faut avoir un nombre conséquent de séances et de matchs dans les jambes." Malgré cela, le FC Rouen a parfaitement entamé son match, Diarra a ouvert le score dès la 6e minute. Une première période où les Rouennais se sont procuré bon nombre d'occasions, mais il aura fallu attendre la seconde période pour les voir doubler la mise. Sur une mauvaise sortie du gardien virois, Barthélémy met son équipe à l'abri à la 52e minute. Enfin, Abdelmoula crucifie ses adversaires en inscrivant un somptueux but en toute fin de temps additionnel. Victoire sans appel 3 buts à 0.

Les Rouennais ont donc fait le job en s'imposant face aux Virois, sur la pelouse du stade Robert-Diochon, dimanche 7 février. Le FCR sera donc présent au 8e tour de la Coupe de France, le week-end des 13 et 14 février, et retrouvera son rival QRM (N1), pour un derby prometteur.

Buts pour le FC Rouen : Diarra (6e), Barthélémy (52e), Adelmoula (93e)

FC Rouen : Baltus – Ouadah, Bassin, Sanson, Burel – Benzia (Abdelmoula 50e), Grain, Berrezkami, Diarra, Barthélémy – Diarra

Entraîneur : David Giguel

AF Vire : Deschateaux – Flucher, Ferron, Kiniffo, Lecarpentier (Enukidze 56e) - N'Zigou, Hebert, Debaecker (Pierrier 56e), Charlier, Suriam – Lamrabette (Balthazar 56e)

Entraîneur : Cédric Hoarau