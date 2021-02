Le Havre. Une femme grièvement brûlée dans un feu d'appartement

Un feu d'appartement s'est déclaré ce samedi 6 février, vers 21 h 30, rue des Prés-Colombel au Havre, au second étage d'un petit immeuble composé de quatre logements, dont trois étaient occupés.

Une femme âgée de 64 ans a été grièvement brûlée, au troisième degré, et évacuée au Centre hospitalier de la ville. Deux autres personnes, une femme de 68 ans et un homme de 47 ans, intoxiqués par les fumées, ont également été prises en charge par les secours puis transportées vers la clinique des Ormeaux. 23 sapeurs pompiers et sept engins ont été déployés sur cet incendie. Les opérations de secours se sont achevées un peu après 23 h 30.

Les victimes seront ensuite relogées dans de la famille.