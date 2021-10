Manche. Les commerces pourront toujours ouvrir le dimanche en février

Le préfet de la Manche, Gérard Gavory, a publié, vendredi 5 février, un nouvel arrêté autorisant les commerces à ouvrir les quatre dimanches de février (7, 14, 21, 28). Comme en janvier, cette dérogation d'ouverture dominicale "permettra le report des achats ne pouvant être effectués en semaine après 18 h" à cause du couvre-feu. Une mesure qui va "dans l'intérêt des commerçants et des consommateurs". Cette augmentation des horaires d'ouverture des magasins a un autre objectif : "Réguler les flux de clients dans un contexte sanitaire caractérisé par une circulation toujours importante du virus de la Covid-19". Les services de la préfecture rappellent au passage que "seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés, et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %." Rappelons que les commerces non-alimentaires se trouvant dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² doivent rester fermés le dimanche et les autres jours de la semaine, depuis fin janvier. Cela concerne quatre galeries commerçantes dans le département.