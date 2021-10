Seine-Maritime. Série d'accidents : la vitesse abaissée sur l'autoroute A150

Après de nombreux accidents, 19 en deux mois selon le maire de Maromme David Lamiray, dont un mortel le mardi 2 février, la vitesse est abaissée sur l'autoroute A150 entre Rouen et Barentin.

Vitesse baissée de 20 km/h

Le préfet de la Seine-Maritime Pierre-André Durand a pris un arrêté permanent, publié ce vendredi 5 février, imposant une vitesse de circulation en direction de Barentin limitée à 50 km/h à l'entrée de l'A150 puis 70 km/h jusqu'au kilomètre 1,5 (abords de Bapeaume) et 90 km/h jusqu'au kilomètre 4 (sortie pour Maromme). La vitesse passe ainsi de 110 km/h à 90 km/h sur ce tronçon de Bapeaume-lès-Rouen jusqu'à Maromme puis il continue à 110 km/h jusqu'à La Vaupalière et ensuite 130 km/h.

Dans l'autre sens, en direction de Rouen, la vitesse de 130 km/h passe à 110 entre La Vaupalière et Maromme (90 km/h sur cette portion pour les poids lourds et les véhicules attelés d'une caravane) puis 90 km/h, 70 et enfin 50 jusqu'à la fin de l'autoroute).

Enfin, en direction de Barentin et jusqu'à La Vaupalière, une interdiction de dépassement pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes est prescrite. Même disposition dans l'autre sens, dans la descente vers Rouen.