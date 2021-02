[Vidéo] Orne. Insolite : une star de la série Vikings s'adresse aux fans du parc Rustik

Il était 21 h, jeudi 4 février, lorsque les membres de la communauté Facebook du parc d'immersion RustiK, situé à Chailloué, près de Sées, ont eu la surprise de se voir adresser une vidéo très particulière.

C'est l'acteur Clive Standen qui s'est prêté au jeu, en interpellant le public du parc RustiK. L'interprète du charismatique "Rollo, duc de Normandie" de la série télévisée Vikings, a pris sa hache et s'est adressé à la communauté. C'est en tenant compte des codes de l'univers RustiK que l'acteur a invité la communauté du parc à patienter avant de pouvoir de nouveau arpenter les sentiers du Royaume.

"Nous remuons ciel et terre pour rouvrir"

Cette coopération efficace rapproche l'univers de la série Vikings et celui du parc médiéval ornais. "L'objectif était de remercier nos clients pour leur fidélité et leurs messages d'encouragement. Si vous vous demandez comment on a fait, on ne va pas déjà commencer à vous révéler les secrets du parK !", lance Julien Prévost-Merlin, le concepteur du parK RustiK. C'est une période particulièrement délicate que traverse l'équipe de l'aventure RustiK. N'ayant pas eu d'activité commerciale significative ni en 2019 ni et 2020, les aides allouées au parc sont limitées au chômage partiel des cinq salariés. "Même si nous ne savons pas encore quand les portes du parc pourront de nouveau ouvrir, la vente de chèques-cadeaux sur notre site internet nous permet de maintenir une faible activité commerciale. Et même si elles ne sont pas encore programmées, certaines dates sont déjà complètes", précise Christophe Perrier, le directeur artistique du ParK.

"Comme les commerces, il est vital que nous puissions rouvrir au plus vite ! Nous remuons ciel et terre, et c'est grâce à notre communauté que l'aventure vit et survit. Cette surprise en vidéo c'est un clin d'œil à tous nos soutiens, pour qu'ils patientent et qu'ils prennent soin d'eux", conclut Julien Prévost-Merlin.

RustiK est un parc normand évoquant un royaume médiéval fantastique. L'auberge, les halles, le village, la métairie et de nombreuses autres structures sont le théâtre d'aventures épiques. Le visiteur revêt un costume pour s'immerger dans cet espace entièrement thématisé, pour la journée ou sur le week-end, et y vivre sa propre quête, chercher des trésors, ou simplement profiter de cette ambiance unique. RustiK prend vie grâce aux personnages qui y vivent et aux voyageurs qui le parcourent. L'ensemble du parc est immersif, le visiteur n'y est pas un spectateur, il est acteur de sa propre aventure.