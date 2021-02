Hérouville-Saint-Clair. Variant britannique : démarrage timide pour la campagne de dépistage

Un centre de dépistage massif a ouvert ses portes jeudi 4 février à la salle polyvalente des Belles-Portes, à Hérouville-Saint-Clair, et ce pour trois jours.

Cela fait suite à la découverte de deux cas du variant britannique de la Covid-19, chez un parent d'élève de l'école primaire Pierre Gringoire et son enfant. Si l'équipe d'unité mobile de premier secours du Calvados était prête depuis 14 heures, les habitants volontaires n'étaient pas forcément au rendez-vous. Sur la première heure et demie, seule une quinzaine de personnes a été testée. "C'est surprenant de voir aussi peu d'affluence, lâche Paul, l'un des préleveurs. On a très peu d'informations sur ce variant, il faut casser la chaîne de contamination au plus vite". Jean-Claude Leray, habitant de la commune, est venu par précaution. "J'ai décidé de me faire tester pour continuer à travailler avec les enfants" alors que Sylvie et Jean-Claude ont d'autres soucis : "On part en Corse samedi et on doit présenter un test négatif. En espérant avoir la réponse dans 24 heures !" Là, c'est une autre histoire.