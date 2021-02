Saint-Lô. Une nouvelle date pour l'ouverture de l'école Beckett

La nouvelle école Samuel-Beckett, située dans le quartier Saint-Jean à Saint-Lô, accueillera les élèves à la rentrée de septembre 2021. Une décision de la mairie, qui souhaite une transition sereine.

Une ouverture repoussée d'un an donc, conséquence d'un premier confinement au printemps dernier, qui a mis le chantier à l'arrêt total, puis des contraintes sanitaires qui ralentissent l'avancée des travaux. Autre phénomène en cause, des retards d'approvisionnement de certains matériaux, puis, plus récemment, des défaillances sont apparues au niveau de l'étanchéité de la toiture.

La construction d'un tel bâtiment est un vrai défi technique, avec par exemple un renouvellement hygiénique de l'air, comme l'explique Marc Nicolas, l'architecte à l'origine du projet.

Version aérienne de la nouvelle école - Ville de Saint-Lô

Une attention particulière a aussi été portée sur l'acoustique.

Coût de cette nouvelle école qui pourra accueillir 448 élèves : 8,3 millions d'euros.