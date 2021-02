Immobilier. Comment éviter les pièges  de la vente sur plan ?

Acheter sur plan, vraie ou fausse bonne idée ? "Tout d'abord, il faut se demander si l'on veut y vivre ou si l'on souhaite investir", explique Aymeric Cours-Mach, notaire à Caen. Le professionnel de l'immobilier conseille d'acheter dans une ville que l'on connaît et de se rendre sur le lieu où doit être bâti le projet, afin d'évaluer si l'endroit en vaut la peine et de vérifier qu'un permis de construire est bien visible sur le terrain concerné. Ensuite, le notaire recommande de faire appel à un professionnel reconnu sur le marché pour éviter les mauvaises surprises. Autre conseil : être attentif aux plans. Que ce soit pour investir ou pour en faire son propre logement, il faut s'assurer que le bien sera agréable à vivre au quotidien.

Petite astuce pour les futurs propriétaires occupants : il est important de se renseigner si les voisins seront locataires ou propriétaires. "Il n'y aura pas la même ambiance si ce ne sont que des locations et pas le même suivi de l'ensemble immobilier."

Un achat bien encadré par la loi

"Au moment de la signature du contrat de réservation, il faut vérifier certains éléments clés", explique Sandrine Lomondais, directrice commerciale chez Sotrim Promoteur à Caen. Sur ce contrat, doivent apparaître le numéro du lot, la surface cadastrale, le prix et le numéro du permis de construire. "La vente sur plan est extrêmement protectrice de l'acquéreur", complète Sébastien Gressant, directeur promotion immobilière chez Edifidès à Caen. Et de fait, une garantie d'achèvement certifie la réalisation complète de l'ouvrage, une garantie biennale promet aux acquéreurs de changer des équipements défectueux et une garantie décennale assure les éventuels dommages dans le logement. "Il y a une notion de confiance aussi dans l'achat de bien sur plan", termine Sandrine Lomondais.