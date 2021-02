Manche. Le carnaval fait son retour à Cherbourg

Depuis septembre dernier, dix Cherbourgeois s'activent bénévolement pour relancer le carnaval. "Les premiers carnavals ont eu lieu au 15e siècle à Cherbourg, sous l'impulsion de la confrérie des Cosnards, puis ça a repris en 1984, jusqu'en 2015. Deux autres années ont été organisées par les commerçants de Cherbourg, il me semble. On s'est rendu compte que ça manquait aux Cherbourgeois", explique Bryan Beaufils, président de l'association le Carnaval des Cosnards…

Au programme : quatre jours de fêtes en avril 2022 ! Le jeudi sera dédié aux étudiants, avec un concert le soir. Les écoliers seront à l'honneur le lendemain : deux bals animeront la soirée pour adultes et enfants. Les Cherbourgeois découvriront des animations tout au long du samedi avec, à nouveau, un concert gratuit le soir. Le défilé "traditionnel", sur le thème de la mer, aura lieu le dimanche et traversera toutes les communes déléguées. "On veut que ce carnaval apporte de la joie, on en a particulièrement besoin aujourd'hui", explique Bryan Beaufils, qui invite les associations, entreprises ou particuliers à participer. D'ici là, l'heure est à la recherche de financements.

Bonjour à tous 🎉 On est super contents : Pomélé - Association de percussions brésiliennes, va participer au Carnaval de... Publiée par Carnaval de Cherbourg-en-Cotentin sur Vendredi 22 janvier 2021

Infos : carnavalcherbourgencotentin@gmail.com