Sud-Manche. Waving : un nouveau calendrier pour le projet de danse 

La première réunion de présentation du projet Waving, qui devait avoir lieu ce jeudi 4 février à 18 h 30 au théâtre d'Avranches, a finalement été annulée, en raison des contraintes sanitaires. La réunion est reportée en avril. Ce projet de danse participatif est proposé aux habitants de l'agglo du Mont Saint-Michel, en partenariat avec le Centre chorégraphique de Caen. Objectif : danser dans la baie le 13 juin prochain dans le cadre du festival GR 5.0.

Près de 100 personnes se sont déjà manifestées auprès de l'agglomération du Mont. Sont annulées aussi les premières sessions de répétition des week-ends des 20 et 21 février à Pontorson et des 13 et 14 mars à Bion.

Découvrez le nouveau planning de répétitions :

• À Saint-Hilaire-du-Harcouët :

- Samedi 24 avril : de 9 h 30 à 10 h 30, accueil et présentation du projet, puis de 10 h 30 à 18 heures, répétitions

- Dimanche 25 avril : 10 heures - 18 heures

• À Genêts :

- Samedi 29 mai : 10 heures - 18 heures

- Dimanche 30 mai : 10 heures - 18 heures

- Vendredi 11 juin : 19 heures - 22 heures

- Samedi 12 juin : 10 heures - 18 heures (Générale)

- Dimanche 13 juin : représentations à 11 heures et 16 heures (heures de présence sur la journée de 9 heures à 18 heures)