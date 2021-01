Sud-Manche. Les habitants invités à danser en Baie du Mont Saint-Michel 

Avis aux amateurs de danse ! La communauté d'agglomération du Mont Saint-Michel propose à ses habitants de participer à une immense chorégraphie, intitulée Waving, le 13 juin prochain, dans le cadre du festival GR 5.0, en partenariat avec le Centre chorégraphique de Caen, le tout dans un paysage à couper le souffle : dans la Baie du Mont Saint-Michel. Une soixantaine de personnes âgées de plus de 16 ans est recherchée. "Ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de bouger et de travailler sur des mouvements simples, proposés par deux chorégraphes", explique Carole Lardoux, directrice artistique et culturelle de l'agglomération du Mont Saint-Michel.

Quatre week-ends de répétition

"C'est un moment qu'on s'offre pour soi, et un moment de bonheur", confie la directrice qui a déjà expérimenté un projet similaire. La première réunion de présentation du spectacle Waving aura lieu le jeudi 4 février, à 18 h 30, au théâtre d'Avranches, suivi de quatre week-ends de répétitions : les 20 et 21 février à Pontorson, les 13 et 14 mars à Bion, les 24 et 25 avril à Saint-Hilaire-du-Harcouët et les 29 et 30 mai à Genêts.

Infos et inscription : saison.culturelle@msm-normandie.fr ou au 06 24 61 30 09