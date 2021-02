Musique. Découvrez les nouveautés pour la 10e saison de The Voice !

The Voice fait son grand retour samedi 6 février sur TF1 ! Et pour cette 10e saison, des nouveautés sont au programme, malgré les conditions sanitaires qui empêche le public d'être présent en plateau. Pour cela, un mur digital sera installé derrière le jury, pour assister aux performances des candidats.

En cette période si particulière, The Voice promet pour cette saison de représenter et mettre en avant "la scène de France où des artistes peuvent s'exprimer, partager des émotions, et surtout chanter". Et cette année, en plus des épreuves successives classiques des auditions à l'aveugle, des Battles, des K.-O. et des lives, s'ajoutera une épreuve qui viendra pimenter un peu cette saison : les Cross Battles.

Pour résumer cette nouvelle étape :

• Après l'épreuve des K.-O., Nikos désignera un premier coach.

• Le premier coach désigné choisira un des Talents de son équipe et désignera un second coach.

• Le second coach désigné choisira un des Talents de son équipe.

• Les deux Talents des deux équipes différentes chanteront chacun une chanson de leur choix et le public présent sur le plateau désignera son favori.

Le vainqueur de cette Cross Battle gagnera son ticket pour les lives.

Rendez-vous le samedi 6 février pour découvrir cette nouvelle saison !