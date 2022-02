La Seine-Maritime vue du vélo-rail

Visiter autrement la Seine-Maritime : tel est le pari des propriétaires des vélo-rails. Ils débroussaillent les voies ferrées désaffectées afin de permettre la circulation de ces moyens de locomotion pour le moins insolites.

C’est un travail de titan. "En 2000, il y avait des endroits où il était devenu impossible de passer. Ce n’est pas une fois ou deux qu’il faut entretenir mais pratiquement toutes les semaines", indique Roland Vigreux, propriétaire du Vélo-rail de la Vallée de l’Austreberthe.

Un moment très nature

Ainsi, plusieurs lignes ferroviaires ont été remises en service. Le vélo-rail de la vallée de l’Austreberthe emprunte l’ancienne ligne Pavilly – Caudebec-en-Caux fermée en 1989. Celui des Loges, établi sur l’ancienne ligne Les Ifs – Etretat, relie Les Loges à Etretat. "La première fois, c’est assez étonnant. C’est le calme absolu. On n’entend que le bruit d’un vélo", raconte Roland Vigreux.

Renards, chevreuils, lapins, chèvres viennent parfois à la rencontre des promeneurs. Les papillons virevoltent autour de vous. Vous partez à la découverte des valleuses et traversez forêt, plaines et pâturages. Sur la ligne de Pavilly, on aperçoit l’Austreberthe qui coule paisiblement ; sur celle des Loges, ne manquez pas les grottes nichées dans l’arrière-pays d’Etretat.

A noter qu’environ 80% des recettes du vélo-rail de la Vallée de l’Austreberthe sont reversées au Téléthon ainsi qu’à l’association de lutte contre la Mucoviscidose.

Pratique. Vélo-rail de la Vallée de l’Austreberthe, Le Pont du Vieux - Saint-Paer, parcours de 3km aller/retour ; résa. au 02.35.34.17.32 . Tarif : 2 €/pers. Vélo-rail les Loges - Etretat, parcours de 5,2 km (retour en train ou à vélo). Réservations au 02.35.29.49.61. Tarif : 2 €/ 2 pers. www.lafrancevuedurail.fr