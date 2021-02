Orne. Pédophilie et inceste : un sexagénaire condamné à 15 ans de prison ferme

Quinze ans de prison ferme et obligation de soins, c'est le verdict rendu par la cour d'assises de l'Orne ce mercredi 3 février, à l'encontre d'un sexagénaire de la région de Flers, jugé depuis trois jours à huis clos. L'homme est accusé d'agressions sexuelles, d'inceste, de viols aggravés sur sa fille, son neveu qui venait en vacances, deux de ses petits-enfants, âgés de 6 et 8 ans, ainsi que sur deux jeunes filles extérieures à la famille, âgées de 8 et 10 ans au moment des faits, qui se sont déroulés de 1995 à 2017.

Décrit comme autoritaire et exhibitionniste, le sexagénaire a reconnu l'intégralité des faits, sans pouvoir expliquer ses pulsions et ses passages à l'acte. Il a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. "Il fallait sanctionner et prévenir de nouvelles infractions", a justifié le président de la cour d'assises, soulignant "le climat incestueux qui régnait dans la famille". À sa sortie de prison, il sera placé sous contrôle judiciaire durant cinq ans, avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et avec des mineurs.

Il sera par ailleurs inscrit au fichier automatique des délinquants sexuels.