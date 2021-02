Caen. Les courtiers : le meilleur plan pour acheter moins cher ?

On les qualifie d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ou courtiers, pour faire plus simple. Des termes parfois flous, qui cachent la réalité de leur métier : faciliter l'achat de votre maison ou de votre appartement. "Nous avons un vrai rôle d'accompagnement tout au long du processus. Pour nous, le dossier n'est pas fermé tant que ce n'est pas signé chez le notaire", assure Sylvie Panchon, conseillère financière chez Meilleurtaux.com, un courtier installé à Rouen.

Un gain non négligeable

Concrètement, le courtier se propose d'aller lui-même démarcher les banques pour obtenir le meilleur prêt possible et faire gagner du temps. "Nous connaissons bien toutes les banques, leurs spécificités. On sait bien, en fonction du dossier que l'on défend, à quel endroit il a le plus de chance d'être retenu, précise Sylvie Panchon. Et puis, nous sommes des spécialistes de la négociation, ça peut être un vrai plus car, des fois, les clients sont plus timides." Car la finalité, c'est bien de faire des économies sur son emprunt, mais aussi sur les frais d'assurance.

"Nous travaillons depuis longtemps avec nos partenaires et nous leur apportons beaucoup de dossiers sur l'année. C'est comme ça que nous pouvons obtenir des taux plus intéressants", confie la spécialiste. Dans la pratique, l'économie peut atteindre "10 à 15 000 € sur le coût total du financement". Pour autant, il ne faut pas omettre que les services d'un courtier sont payants, de l'ordre de 1% du montant du financement chez presque tous les professionnels. Dès lors, comment choisir entre plusieurs courtiers ? "C'est du feeling, admet Sylvie Panchon. Il faut que le courant passe avec la personne en face, qui va se dépouiller pour vous trouver la meilleure solution."