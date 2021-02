Alençon. Les pharmaciens prêts à injecter le nouveau vaccin AstraZeneca

Après l'Europe, mardi 2 février, l'Autorité de santé en France a donné son feu vert à un troisième vaccin anti-Covid-19 : celui produit par AstraZeneca, qui a l'avantage, contrairement à ses deux concurrents, de se conserver entre 2 et 8 °C.

Cette logistique simplifiée va lui permettre d'être injecté par les infirmiers, médecins et pharmaciens… Et plus de 80 % des pharmaciens sont volontaires. "On est prêts", explique Olivier Toussaint, pharmacien à Alençon et trésorier de la section ornaise de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Mais pour cela, il faut recevoir les doses nécessaires.

Ce nouveau vaccin AstraZeneca ne concerne que les moins de 65 ans. Chaque flacon contient dix doses, à utiliser sous six heures. Les pharmaciens, avec les infirmiers et les médecins, estiment pouvoir injecter 500 000 doses quotidiennement. Mais inutile de vous précipiter dans votre pharmacie : les premières doses de ce nouveau vaccin ne devraient pas arriver dans les pharmacies avant la fin février.