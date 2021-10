Podcast. Natasha Saint-Pier, l'art du yoga pour parents débordés

Au téléphone, la voix de Natasha Saint-Pier est calme, sereine et bienveillante. La jeune maman prend son temps. Très loin l'image d'une mère urbaine stressée par sa carrière, son petit garçon, sa maison et le reste. Pourtant, le jour de notre échange son agenda déborde de rendez-vous.

Le yoga, un mode de vie

L'artiste publie un livre d'initiation au yoga pour parents débordés. Professeur de yoga, elle envisage la philosophie yogique comme un mode de vie et pas seulement comme une pratique physique.

Ecoutez notre entretien avec Natasha Saint-Pier pour "Des bouquins dans les poches" :

Depuis quelques années, le parcours artistique de Natasha Saint-Pier est marqué par la spiritualité. En particulier avec l'album " Thérèse, vivre d'amour " en 2013 dans lequel elle chantait des poèmes de sainte Thérèse de Lisieux mis en musique par Grégoire. Mais aussi avec l'album " Thérèse de Lisieux – Aimer c'est tout donner " composer par le groupe Glorious, et la sortie durant l'été 2020 de son dernier album " Croire ". Une foi qu'elle confie entretenir avec la pratique du yoga.

Natasha Saint-Pier a écrit un livre très complet tant sur le plan technique que sur un plan plus spirituel et intime. Illustré avec talent par Sophie Truant, ce " Yoga pour parents débordés " n'est pas qu'un livre de plus sur cette sagesse millénaire. Il apporte un vrai supplément d'âme aux curieux et… aux parents débordés en temps de crise.

Yoga pour parents débordés - Natasha Saint-Pier - DR